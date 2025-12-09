Le volume des crédits alloués aux projets d’alimentation en eau potable financés dans le cadre du Programme régional de développement (PRD) à Jendouba pour la période 2019-2025 s’élève à près de 15 millions de dinars.

Ces enveloppes couvrent l’acquisition de conduites, la réalisation d’ouvrages hydrauliques, la construction, l’équipement et l’électrification de stations de surpression, ainsi que l’installation de casse-pressions et de régulateurs, selon un rapport de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

L’état d’avancement de ces projets varie sensiblement, certains sont encore au stade de finalisation des procédures contractuelles pour l’exercice 2025, tandis que ceux des six dernières années affichent un taux d’exécution oscillant entre 70% et 100%.

Les financements ont été répartis sur des chantiers couvrant l’ensemble des délégations de la région, dont plusieurs sont achevés et d’autres en voie de résolution des contraintes techniques ou administratives retardant leur clôture.

Les interventions couvrent l’ensemble des délégations et visent le raccordement de dizaines de groupements d’habitation, représentant plusieurs milliers de bénéficiaires.

Une partie des chantiers est en phase de finalisation, tandis que d’autres ont atteint des taux d’exécution élevés, avoisinant ou dépassant les 80%, malgré des retards liés à des litiges fonciers, des résiliations de marchés, des changements de statut des bénéficiaires ou encore des autorisations administratives tardives.

Certains projets ont déjà été mis en exploitation, notamment ceux ayant enregistré un achèvement total, d’autres, plus récemment programmés, seront lancés dès la finalisation des procédures contractuelles, pour un coût global de près de 2,8 millions de dinars.

L’ensemble de ces interventions permettra d’étendre progressivement le réseau de la SONEDE et d’améliorer l’accès à l’eau potable dans toute la région.