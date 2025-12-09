La 6ᵉ journée de la Ligue des champions d’Europe se joue mardi 9 et mercredi 10 décembre 2025. Le calendrier, réparti sur deux soirées, réunit les clubs en lice pour les qualifications directes en huitièmes ou pour une place en barrages. Les rencontres se déroulent selon l’heure de Tunis.

Mardi : début de la dernière ligne droite

La journée démarre mardi à 16h30 par Kairat Almaty (KAZ) contre Olympiakos (GRE). Elle se poursuit à 18h45 avec Bayern Munich (GER) face au Sporting Portugal (POR). La soirée s’intensifie ensuite avec plusieurs affiches prévues à 21h00.

Union Saint-Gilloise (BEL) reçoit Marseille (FRA). Monaco (FRA) affronte Galatasaray (TUR). PSV Eindhoven (NED) joue contre Atlético Madrid (ESP). Inter Milan (ITA) accueille Liverpool (ENG). FC Barcelone (ESP) reçoit Eintracht Francfort (GER). Atalanta Bergame (ITA) affronte Chelsea (ENG). Tottenham (ENG) joue contre le Slavia Prague (CZE).

Mercredi : duels décisifs pour le haut du tableau

Les matches reprennent mercredi à 18h45 avec Qarabag (AZE) contre Ajax Amsterdam (NED), et Villarreal (ESP) contre FC Copenhague (DEN). La soirée bascule à 21h00 avec plusieurs confrontations attendues.

Athletic Bilbao (ESP) reçoit le Paris SG (FRA). Juventus Turin (ITA) rencontre Pafos FC (CYP). Bayer Leverkusen (GER) affronte Newcastle (ENG). Dortmund (GER) joue contre Bodoe/Glimt (NOR). Club Bruges (BEL) accueille Arsenal (ENG). Real Madrid (ESP) affronte Manchester City (ENG). Benfica (POR) joue contre Naples (ITA).

Classement provisoire : Arsenal en tête

Arsenal mène le classement avec 15 points en cinq matches. Paris SG, Bayern Munich, Inter Milan et Real Madrid suivent à 12 points. Dortmund, Chelsea et Sporting Portugal complètent les huit premières places, provisoirement qualificatives pour les huitièmes de finale.

Manchester City, Atalanta, Newcastle et d’autres clubs occupent les positions 9 à 24, synonymes de barrages. Les équipes classées au-delà, dont Ajax Amsterdam, Villarreal ou Kairat Almaty, se trouvent dans la zone d’élimination.

Rappel du règlement

Les huit premiers se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés de la 9ᵉ à la 24ᵉ place disputeront des barrages. Les équipes entre la 25ᵉ et la 36ᵉ place seront éliminées.