Un mémorandum d’entente a été signé, lundi, à Tunis, entre la Direction Générale de l’Innovation et du Développement technologique et les centres techniques industriels relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie pour la gestion du « Centre d’Excellence Kaizen ».

A cette occasion, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub a rendu hommage aux entreprises «LEONI Wiring Systems » et « SOPAL », ayant remporté respectivement le premier et le deuxième Prix Kaizen Afrique 2025 dans la catégorie des grandes entreprises.

Cette cérémonie a également été l’occasion de présenter le rapport relatif à la désignation de la Tunisie en tant que « Centre d’Excellence Kaizen » lors de la Conférence Africa Kaizen 2025, tenue les 27 et 28 octobre 2025 à Johannesburg (Afrique du Sud), une distinction attribuée par la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) et l’AUDA-NEPAD (Agence de développement de l’Union africaine).

Il est à noter que la JICA a appuyé la Tunisie pour l’introduction de Kaizen depuis 2006 avec le lancement d’une étude pour définir le plan d’action pour l’amélioration de la qualité et de la productivité en Tunisie. Se basant sur les résultats de l’étude, la première phase du projet de coopération technique Kaizen a été mise en œuvre de 2009 à 2013. L’objectif était de développer les capacités des institutions tunisiennes pour améliorer la qualité et la productivité au sein des entreprises dans les industries mécaniques et électriques. La deuxième phase de ce projet a été mise en œuvre de 2016 à 2021. La troisième phase du projet d’amélioration de la qualité et de la productivité plus communément appelé Projet Kaizen, couvre la période 2024 – 2028

Depuis le lancement du programme, une assistance technique a été fournie à plus de 200 entreprises industrielles, en plus de la formation de plus de 130 experts et de 54 formateurs des structures sous tutelle.