Dans le cadre du renforcement continu des relations bilatérales distinguées entre la République tunisienne et le Sultanat d’Oman, et dans un contexte marqué par une dynamique positive de coopération entre les deux pays, le siège de la Banque centrale d’Oman a abrité, le lundi 8 décembre 2025, la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre la Banque Centrale de Tunisie et son homologue omanaise.

Cette initiative traduit l’engagement des deux institutions à approfondir leur coopération institutionnelle et à développer les cadres de coordination conjointe, en phase avec le regain d’élan que connaissent les relations économiques entre les deux pays. Le mémorandum a été signé par Son Excellence M. Ahmad bin Jaafar Al Musalmi, Gouverneur de la Banque centrale d’Oman, et M. Fethi Zouhaier Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, en présence de hauts responsables des deux parties.

Ce mémorandum prévoit l’instauration d’une coopération stratégique dans plusieurs axes prioritaires, notamment la politique monétaire, la supervision bancaire et la gestion des risques, ainsi que le développement des infrastructures financières et des systèmes de paiement. Il porte également sur l’appui de la transition numérique, la promotion de l’innovation financière et le renforcement de l’échange d’expériences à travers des programmes de développement des compétences.

La signature de ce mémorandum constitue une nouvelle étape dans le parcours d’un partenariat fructueux entre les deux pays et reflète la volonté commune d’asseoir une coopération financière et bancaire solide, à même de soutenir la stabilité financière et de renforcer les intérêts économiques communs entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman.

À cette occasion, le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie a réaffirmé son engagement à assurer un suivi rapproché de la mise en œuvre des dispositions dudit mémorandum de manière à garantir la réalisation de ses objectifs en les traduisant en programmes d’action concrets, en réunions techniques régulières et en projets conjoints à forte valeur ajoutée pour les économies et les secteurs financiers des deux pays.