L’exposition “Jellel Gasteli : Hortus” réunit une série de photographies argentiques uniques et non reproductibles, prises en 1983 à Hammamet, dans le jardin historique d’Henson, un écrin rarement visité, niché dans la demeure du couple américain Violet et Jean Henson, considérés tous deux comme étant des pionniers dans la découverte des charmes discrets de Hammamet à la fin des années 1920 et les premiers à s’y installer. Leur propriété, Dar Henson, est devenue au fil du temps un lieu légendaire, dont l’atmosphère méditerranéenne a même inspiré le parfumeur iconique français, Jean-Claude Ellena, pour la création pour la maison Hermès, du parfum “Un Jardin en Méditerranée”, une fragrance qui capture l’essence de ce jardin méditerranéen avec des notes de figue, de fleur d’oranger et de cèdre..

Développées par l’artiste dans sa chambre noire au cours des années 1980, les photographies de petit format sont exposées aux côtés de photographies grand format réalisées dans le même cadre : ces jardins historiques fabuleux qui ont profondément marqué le futur travail et l’approche esthétique de Jellel Gasteli.

En accompagnement de ces images, l’artiste partage également une collection personnelle de lettres échangées avec la célèbre créatrice et décoratrice des vitrines Hermès la regrettée Leila Menchari, héritière spirituelle des Henson, celle qu’il considère comme son “mentor”, et qui l’avait généreusement accueilli dans la villa historique pour y développer son regard de photographe.

Son séjour à Hammamet a donné naissance à des années de souvenirs, longtemps préservés dans un portefeuille resté fermé jusqu’au vernissage de cette exposition, prévu le 12 décembre à la galerie Selma Feriani : une invitation à remonter aux origines de la pratique de l’artiste et à sa relation intime avec la beauté fragile des jardins méditerranéens, qu’il voit comme la “matrice de son regard” . A l’origine de cette exposition qui prend forme en 2025, un pas, une curiosité qui remonte à 1983 lorsque « j’entre dans le jardin Henson à travers la haie de poires épineux qui protégeait la propriété. Blindé par la densité de la végétation, seule la proximité du garde pourrait compromettre ma visite clandestine. Je découvre un endroit où les plantes s’entrelacent et se rivalisent, s’accrochant à l’eucalyptus et à l’acacia, un refuge pour les paons. Je marche ouvertement le long chemin sableux bordé de cyprès qui mène à un étang. Un vol de marches s’élève vers les buissons de la petite dune qui borde la plage. A l’abri du danger d’être pris en flagrant délit, je remarque, de loin, une silhouette. Quelques mois plus tard, je reviens et sonne la cloche à la porte en fer forgé… ” explique l’artiste.

Jellel Gasteli est un photographe éminent dont la pratique reste étroitement liée à l’Afrique, au Maghreb, à la Méditerranée, au Sahara, ainsi qu’à son héritage franco-tunisien. Son approche photographique, autrefois ancrée dans de grands tirages argentiques, a évolué vers la photographie numérique, portée par une appropriation des couleurs. Il considère la photographie comme une forme d’abstraction soustractive issue du réel, qu’il utilise avec rigueur, sans artifice, afin de provoquer un changement de perception, du regard.