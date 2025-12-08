Le ministère des Affaires culturelles a adressé ses plus sincères félicitations à toute l’équipe du film “Promis le ciel”(Pormised Sky) d’Erige Sehiri pour avoir remporté l’Étoile d’Or du 22ème Festival international du film de Marrakech, qui s’est clôturée samedi 6 décembre 2025 au Palais des congrès et au cours duquel Debora Lobe Naney a aussi récompensée pour sa performance dans le long-métrage.

Le ministère des Affaires culturelles a souligné sur les réseaux sociaux l’importance de cette récompense qui soutient le rôle pionnier du cinéma tunisien à l’échelle internationale et contribue à faire davantage reconnaitre ses cinéastes.

Dans coproduction (Tunisie-France- Qatar), le public pourra découvrir l’histoire de “Marie (Aïssa MAÏGA), pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney (Debora Lobe NANEY), une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie (Laetitia KY), une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Quand les trois femmes recueillent (Estelle Kenza DOGBO), 4 ans, rescapée d’un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée tendre mais intranquille dans un climat social de plus en plus préoccupant.”

Pour rappel Le long-métrage “Promis le ciel” de la cinéaste Erige Sehiri a remporté le Prix de la Critique, ainsi que le Prix Les Grenades lors de la 25ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed ) organisée du 27 novembre au 5 décembre 2025.