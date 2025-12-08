Le flux de touristes algériens à travers les postes frontaliers de Sakiet Sidi Youssef et de Kalaât Senan (gouvernorat du Kef) a connu une progression de plus de 13% entre le début de l’année et la fin du mois de novembre 2025, comparativement à pareille période de l’année 2024.

Le commissaire régional au tourisme, Saber Megri a indiqué, lundi à l’Agence TAP, que 396 mille 239 touristes algériens ont été recensés au niveau de ces deux postes-frontières depuis le début de 2025, dont 220 mille 391 ont transité par le poste de Sakiet Sidi Youssef et 176 mille 102 par celui de Kalaât Senan.

Le commissaire a, à cet égard, exprimé son optimisme quant à une hausse significative de ces flux durant le mois en cours, en raison notamment des vacances scolaires dans les deux pays et de la trêve administrative du nouvel an, périodes qui connaissent traditionnellement une forte affluence des visiteurs algériens vers la Tunisie.

Il a encore formulé l’espoir de voir le nombre total de visiteurs atteindre le seuil de 500 mille touristes d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, les deux postes frontaliers enregistrent une forte affluence de camions et de véhicules particuliers dans les deux sens, entraînant des délais d’attente prolongés pour les automobilistes.

De nombreux citoyens tunisiens et algériens, rencontrés par la TAP sur place, ont appelé à la mise en œuvre de solutions structurelles durables afin de désengorger ces points de passage et de fluidifier la circulation transfrontalière.