La 8e journée du championnat Pro A de basket-ball se déroulera les 12 et 13 décembre, avec l’ensemble des rencontres programmées à 18h00. Les affiches seront réparties entre les deux poules, avec plusieurs duels déterminants pour la course aux premières places.
Poule A : un samedi décisif
Les trois matchs de la Poule A auront lieu le samedi 13 décembre.
À Hammam-Sousse, l’Étoile Sportive du Sahel recevra le Club Africain dans un choc toujours attendu entre prétendants.
À la salle Menzah VII, la JS Manazeh tentera de confirmer ses progrès face à l’ES Goulette, tandis que la DS Grombalia accueillera le CB Mahdia à la salle de Grombalia pour un duel aux enjeux directs dans le bas du classement.
Poule B : Radès en déplacement, Monastir à domicile
La Poule B débutera le vendredi 12 décembre avec le déplacement de l’ES Radès à Bir Chellouf pour affronter le Stade Nabeulien, dans une rencontre toujours très disputée entre voisins du Cap Bon.
Les deux autres affiches sont prévues le samedi 13 décembre :
– À la salle Monastir, l’US Monastir recevra la JS Kairouan dans un match important pour les Monastiriens.
– À Dar Chaabane, l’US Ansar sera opposée à l’AS Hammamet, un duel équilibré entre équipes cherchant à grappiller des points avant la trêve.
Programme de la 8e journée – Pro A Basket-ball
Poule A – Samedi 13 décembre (18h00)
Hammam-Sousse : ES Sahel – Club Africain
Menzah VII : JS Manazeh – ES Goulette
Grombalia : DS Grombalia – CB Mahdia
Poule B
Vendredi 12 décembre (18h00)
Bir Chellouf : Stade Nabeulien – ES Radès
Samedi 13 décembre (18h00)
Monastir : US Monastir – JS Kairouan
Dar Chaabane : US Ansar – AS Hammamet