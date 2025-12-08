La 8e journée du championnat Pro A de basket-ball se déroulera les 12 et 13 décembre, avec l’ensemble des rencontres programmées à 18h00. Les affiches seront réparties entre les deux poules, avec plusieurs duels déterminants pour la course aux premières places.

Poule A : un samedi décisif

Les trois matchs de la Poule A auront lieu le samedi 13 décembre.

À Hammam-Sousse, l’Étoile Sportive du Sahel recevra le Club Africain dans un choc toujours attendu entre prétendants.

À la salle Menzah VII, la JS Manazeh tentera de confirmer ses progrès face à l’ES Goulette, tandis que la DS Grombalia accueillera le CB Mahdia à la salle de Grombalia pour un duel aux enjeux directs dans le bas du classement.

Poule B : Radès en déplacement, Monastir à domicile

La Poule B débutera le vendredi 12 décembre avec le déplacement de l’ES Radès à Bir Chellouf pour affronter le Stade Nabeulien, dans une rencontre toujours très disputée entre voisins du Cap Bon.

Les deux autres affiches sont prévues le samedi 13 décembre :

– À la salle Monastir, l’US Monastir recevra la JS Kairouan dans un match important pour les Monastiriens.

– À Dar Chaabane, l’US Ansar sera opposée à l’AS Hammamet, un duel équilibré entre équipes cherchant à grappiller des points avant la trêve.

Programme de la 8e journée – Pro A Basket-ball

Poule A – Samedi 13 décembre (18h00)

Hammam-Sousse : ES Sahel – Club Africain

Menzah VII : JS Manazeh – ES Goulette

Grombalia : DS Grombalia – CB Mahdia

Poule B

Vendredi 12 décembre (18h00)

Bir Chellouf : Stade Nabeulien – ES Radès

Samedi 13 décembre (18h00)

Monastir : US Monastir – JS Kairouan

Dar Chaabane : US Ansar – AS Hammamet