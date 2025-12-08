La 15e journée de Premier League, disputée sur trois jours, a offert son lot de confirmations et de surprises, avec plusieurs affiches marquantes et un classement toujours aussi serré en tête du championnat anglais.

Arsenal tombe, City assure

L’un des principaux faits marquants du samedi est la défaite d’Arsenal sur la pelouse d’Aston Villa (2-1), un revers qui pourrait peser dans la course au titre. Manchester City a, de son côté, fait respecter la hiérarchie en s’imposant nettement face à Sunderland (3-0), tandis qu’Everton a dominé Nottingham Forest sur le même score (3-0), confirmant son regain de forme.

Tottenham a également assuré l’essentiel en battant Brentford (2-0), alors que Newcastle s’est imposé face à Burnley (2-1). Bournemouth et Chelsea se sont quittés sur un score vierge (0-0), et Liverpool a concédé un match spectaculaire à Leeds (3-3).

Matchs du dimanche : statu quo pour Brighton, Palace renverse Fulham

Dimanche, Brighton et West Ham n’ont pas su se départager (1-1), tandis que Crystal Palace a signé l’un des bons coups du week-end en s’imposant à Fulham (2-1).

Un dernier duel pour conclure la journée

La 15e journée se clôturera lundi soir (21h00) avec l’affiche entre Wolverhampton et Manchester United, un rendez-vous important pour des Red Devils en quête de stabilité après un début de saison irrégulier.