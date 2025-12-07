La Tunisie a conclu sa participation à la Coupe arabe FIFA 2025 par une victoire convaincante face au Qatar (3-0), dimanche à Doha, lors de la troisième journée du groupe A. Malgré ce succès maîtrisé, les Aigles de Carthage quittent la compétition, éliminés en raison du nul entre la Palestine et la Syrie (0-0), qui envoie ces deux sélections en quarts de finale.

Une entame tunisienne pleine de maîtrise

Dès le coup d’envoi, les hommes de Sami Trabelsi ont imposé un rythme soutenu, s’appuyant sur un 3-5-2 solide et bien huilé. Très actifs sur les flancs, Ali Maâloul et Mohamed Ben Ali ont rapidement créé le danger. À la 16e minute, une action initiée par Maâloul et conclue par un tir repoussé de Jaziri a permis à Mohamed Ali Ben Romdhane d’ouvrir le score en renard des surfaces.

Les occasions tunisiennes se sont multipliées : Chaouat a manqué le cadre d’un rien (31e, 42e), tandis que Haddadi a vu sa tête frôler le montant (43e). Le Qatar, malgré une défense regroupée, n’a pas réussi à contenir les vagues tunisiennes.

Un second acte sous tension mais maîtrisé

Le début de seconde période a vu le Qatar réagir brièvement, via Afif puis Mannai, ce dernier trouvant la transversale (50e). La Tunisie a ensuite repris le contrôle. Sur corner, Yassine Meriah a doublé la mise d’une tête puissante (63e).

Réduits à dix après l’expulsion de Seifeddine Jaziri pour un deuxième avertissement (65e), les Tunisiens ont continué à se projeter vers l’avant. Dans les arrêts de jeu, Ben Ali a scellé la victoire en reprenant un centre précis de Maâloul (90e+).

Une élimination frustrante

Malgré cette prestation aboutie, la Tunisie est éliminée, pénalisée par le nul entre la Palestine et la Syrie dans l’autre rencontre du groupe. Les Aigles quittent le tournoi avec regrets, mais en ayant montré leur meilleur visage lors de ce dernier match.