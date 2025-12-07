La sélection marocaine dispute lundi son troisième et dernier match du groupe B de la Coupe arabe, avec l’objectif clair de décrocher son billet pour les quarts de finale. Les Lions de l’Atlas affrontent l’Arabie Saoudite au stade Loussail (18h00), un duel crucial pour valider leur passage au tour suivant et conclure la phase de groupes sur une note positive.

Le Maroc pour confirmer et sécuriser la deuxième place

Après un succès inaugural face aux Comores (3-1) puis un nul frustrant contre Oman (0-0), le Maroc de Tarik Sektioui aborde ce choc avec 4 points, occupant la deuxième place du groupe. Un simple match nul suffirait aux Lions de l’Atlas pour atteindre les quarts, mais le groupe veut viser plus haut : s’imposer face à la meilleure équipe de la poule et reprendre la dynamique de la première journée.

Le sélectionneur pourra compter sur l’expérience de plusieurs cadres rompus aux compétitions internationales, un atout de poids dans un rendez-vous où le moindre détail peut faire la différence.

Arabie Saoudite : déjà qualifiée mais ambitieuse

Face aux Marocains, l’Arabie Saoudite abordera la rencontre avec une qualification déjà assurée après deux victoires convaincantes, contre Oman (2-1) et les Comores (3-1). L’équipe dirigée par Hervé Renard vise désormais un carton plein lors de cette phase initiale.

Renard a d’ailleurs laissé entendre qu’il pourrait procéder à plusieurs rotations, offrant du repos à certains cadres. Une opportunité que le Maroc tentera d’exploiter, sans pour autant sous-estimer l’intensité des remplaçants saoudiens, eux aussi désireux de briller.

Un duel pour la première place du groupe

Au-delà d’une qualification en jeu pour les Lions de l’Atlas, la confrontation promet un plateau footballistique relevé entre deux sélections parmi les plus talentueuses du monde arabe. Le vainqueur s’emparera de la tête du groupe B, un avantage non négligeable pour le tirage des quarts.

Dans le même temps, Comores et Oman s’affronteront également à Doha (18h00), pour tenter de quitter la compétition sur une performance positive.