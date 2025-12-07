Le Maroc affrontera l’Arabie Saoudite ce lundi, à l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe arabe de la FIFA 2025.

Les Lions de l’Atlas abordent ce rendez-vous avec quatre points au compteur : ils ont débuté la compétition par une victoire convaincante face aux Comores (3-1), avant d’être accrochés par Oman (0-0).

📅 Date et heure du match

La rencontre Maroc – Arabie Saoudite se jouera lundi 8 décembre à partir de 17h00 GMT.

📺 Sur quelles chaînes suivre le match ?

La partie sera retransmise sur plusieurs chaînes, notamment :

beIN Sports

Dubaï Sports

Abou Dhabi Sports

Al Kass Sports

Kuwait Sports