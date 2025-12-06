La Tunisie joue son avenir dans la Coupe arabe FIFA 2025 ce dimanche au stade Al Bayt (18h), à l’occasion de la troisième et dernière journée du groupe A. Les Aigles de Carthage n’ont plus le droit à l’erreur : seule une victoire face au Qatar, pays hôte, peut leur permettre de rester en course pour les quarts de finale — à condition, toutefois, que la Syrie s’impose dans le même temps contre la Palestine.

Avec un seul point récolté (défaite 0-1 contre la Syrie puis nul 2-2 face à la Palestine après avoir mené 2-0), la sélection tunisienne aborde ce rendez-vous dans une situation délicate. Le goal-average pourrait également jouer un rôle décisif en cas d’égalité finale, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur les hommes de Sami Trabelsi.

En face, le Qatar se trouve dans une configuration similaire : un point seulement, après une défaite inaugurale face à la Palestine (0-1) et un nul contre la Syrie (1-1). L’équipe qatarie, poussée par son public mais loin de son niveau attendu, jouera elle aussi sa dernière carte.

En tête du groupe, la Syrie et la Palestine totalisent quatre points chacune. Un nul entre elles suffirait à sceller leur qualification conjointe pour les quarts.

Trabelsi confirmé, mais des ajustements attendus

Malgré les résultats décevants des deux premières journées, la Fédération tunisienne de football a confirmé jeudi Sami Trabelsi à son poste. Il mènera donc la sélection tunisienne à la CAN 2025 au Maroc, quel que soit le sort de l’équipe dans cette Coupe arabe.

Sur le terrain, des changements sont anticipés. Le retour du latéral gauche Mohamed Amine Ben Hmida, désormais opérationnel, pourrait offrir davantage de dynamisme sur les ailes. Mais un doute subsiste concernant Ismaël Gharbi : rappelé par le FC Augsbourg, le milieu offensif pourrait quitter prématurément le groupe, privant la Tunisie d’un atout créatif majeur dans un match où l’initiative offensive sera essentielle.