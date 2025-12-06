Une session d’information en ligne se tiendra le 10 décembre 2025. Elle s’adresse aux Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) et porte sur les dispositifs de financement destinés aux petites et moyennes entreprises. L’Organisation internationale pour les migrations en Tunisie organise cette rencontre en coopération avec l’Agence italienne pour la coopération au développement et l’Office des Tunisiens à l’Étranger. Elle s’inscrit dans la deuxième phase du projet Mobi-TRE « Hajti Bik ».

Présentation de la ligne de crédit italienne

La session mettra en avant la ligne de crédit italienne dotée d’une enveloppe de 55 millions d’euros. Les organisateurs expliqueront les démarches administratives nécessaires pour accéder à ce financement. Ils rappellent que ce mécanisme vise les TRE souhaitant investir en Tunisie. Les participants pourront poser des questions et identifier les conditions proposées, dont des taux d’intérêt réduits.

Un espace d’échanges pour la diaspora

Selon la page Facebook du projet, la rencontre offrira un espace de dialogue entre des TRE établis dans différents pays. Les échanges permettront de partager des expériences et de présenter des parcours entrepreneuriaux liés à la création ou au développement d’entreprises. Les organisateurs souhaitent encourager une meilleure compréhension des opportunités ouvertes à la diaspora tunisienne.

Renforcer l’implication économique de la diaspora

L’initiative vise à renforcer la participation des TRE dans l’écosystème entrepreneurial tunisien. Les organisateurs invitent les intéressés à prendre part à la session afin d’accéder aux informations utiles et de s’insérer dans les mécanismes d’accompagnement existants. La rencontre se positionne comme un outil de mise en relation et d’orientation pour les membres de la diaspora souhaitant contribuer au développement économique national.