Le ciel sera passagèrement nuageux samedi sur l’ensemble du pays, avec des passages plus denses sur les régions du Nord. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit des chutes de pluies éparses sur les zones côtières du Nord. Ces précipitations resteront faibles et localisées selon les premières estimations communiquées.

Nuages plus denses sur le Nord

Les régions du Nord connaîtront des nuages plus épais durant la journée. L’INM indique que les précipitations toucheront principalement les zones côtières. Le reste du pays observera un ciel variable, sans phénomènes pluvieux significatifs annoncés. La situation ne présente pas d’évolution marquée selon les prévisions disponibles.

Vent fort près des côtes et sur les hauteurs

Le vent soufflera du secteur Nord-Ouest. Il sera fort près des côtes et sur les hauteurs, ce qui pourrait influencer la visibilité et les conditions de déplacement, notamment au niveau du littoral. Ailleurs, le vent restera faible à modéré. L’INM ne signale pas de risques particuliers associés aux rafales, mais recommande toujours une vigilance accrue sur les zones exposées.

Mer très agitée à localement houleuse

La mer sera très agitée à localement houleuse. Ce niveau d’agitation pourrait impacter les activités maritimes. Les conditions devraient rester instables durant une grande partie de la journée. Aucun événement exceptionnel n’est mentionné, mais les navigateurs doivent se conformer aux bulletins de vigilance en vigueur.

Températures en légère hausse

Les températures seront en légère hausse par rapport aux jours précédents. Les maximales atteindront entre 10 et 15 degrés sur les hauteurs du Nord et du Centre. Elles varieront entre 16 et 20 degrés dans les autres régions. Ces niveaux thermiques correspondent aux moyennes saisonnières selon les tendances habituelles observées en décembre.

La situation météorologique de samedi se caractérise ainsi par une combinaison de nuages intermittents, de pluies éparses localisées, de vents soutenus sur les zones exposées et d’une mer agitée. Aucun phénomène extrême n’est signalé. Les variations enregistrées s’inscrivent dans un cadre climatique courant pour cette période de l’année.