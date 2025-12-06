Un conseil ministériel restreint consacré au développement du secteur des industries maritimes, s’est tenu jeudi au palais du gouvernement à la Kasbah.

Présidé par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zanzeri, le conseil a recommandé plusieurs mesures pour soutenir ce secteur. Il s’agit notamment de présenter la stratégie nationale globale du domaine maritime au conseil ministériel début 2026, lancer un programme national pour développer les installations maritimes et moderniser les ports et les connecter aux réseaux routiers et ferroviaires.

Le conseil a également souligné la nécessité de réformer les entreprises nationales du secteur maritime, moderniser le cadre légal et réglementaire maritime, développer le système de formation maritime, soutenir l’investissement national et étranger, renforcer la compétitivité et l’intégration industrielle et logistique ainsi que de créer des partenariats internationaux et des projets de coopération pour positionner la Tunisie comme un hub régional des industries maritimes.

En ouverture de la réunion, la cheffe du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de ce secteur et son rôle central dans le soutien à l’économie nationale et la création d’emplois, conformément à la vision du président de la République, Kaïs Saïed.

Elle a affirmé que la Tunisie dispose de tous les atouts pour réussir dans les industries maritimes, notamment la construction, la réparation et l’entretien de tous types de navires et yachts ainsi que le développement des services logistiques portuaires.

Sarra Zaafrani Zenzeri a indiqué que le diagnostic du secteur et des perspectives des industries maritimes ainsi que les principaux défis rencontrés, seront intégrés dans la stratégie nationale globale dans le domaine maritime actuellement en élaboration.

Des programmes concrets seront mis en place pour développer le secteur et renforcer sa présence sur les marchés régionaux et internationaux, notamment en consolidant la position de la Tunisie comme l’un des principaux pays africains dans la construction de navires militaires et commerciaux, de bateaux de pêche et de loisirs ainsi que dans leur entretien et réparation.

La cheffe du gouvernement a, sur un autre plan, insisté sur le besoin de réviser la politique actuelle pour le développement des industries maritimes, dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale globale du secteur maritime.

La stratégie nationale de l’État en matière d’industrie et d’innovation à l’horizon 2035 vise à créer « une industrie hautement compétitive et technologiquement avancée » capable de s’insérer dans le système mondial. Elle repose sur plusieurs axes et priorise des secteurs prometteurs, tels que la construction navale et les bateaux de loisirs, avec la mise en place de chartes de partenariat pour renforcer leur compétitivité, dont la charte pour le secteur des navires et bateaux de loisirs, prévue pour le premier semestre 2026, en partenariat avec les instituts de formation professionnelle, les universités et les centres de recherche.

Lors du conseil, le ministre des Transports a présenté un exposé, réalisé en coordination avec l’ensemble des ministères concernés, sur les perspectives de développement de ce secteur en Tunisie.