Le Théâtre des Régions à la Cité de la Culture de Tunis accueillera, le samedi 6 décembre à 18h, le spectacle Vengo Jondo du chorégraphe et danseur espagnol Marco Flores, figure majeure du flamenco contemporain et lauréat du prix national de Flamenco.

Originaire d’Arcos de la Frontera, dans la province de Cadix, Marco Flores, 44 ans, puise son inspiration dans la tradition flamenco de sa région, berceau historique de cet art millénaire. Cadix a vu naître plusieurs styles emblématiques et a formé certains des plus grands noms de la danse et de la musique flamenco.

Reconnu mondialement, le flamenco est inscrit depuis 2010 au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco, symbole de l’identité culturelle andalouse et de sa richesse artistique.

Organisé par l’ambassade d’Espagne en Tunisie et l’Instituto Cervantes de Tunis en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis et le ministère des Affaires culturelles, le spectacle propose une immersion dans le flamenco vivant. Chant, guitare et danse s’entrelacent dans une mise en scène épurée qui met en valeur la virtuosité des artistes et l’émotion brute du flamenco.

Marco Flores, reconnu pour son habileté à allier tradition et modernité, a été distingué par plusieurs prix prestigieux dont le prix Antonio Gades, le prix Mario Amaya et le prix Ojo Critico de Danza de la Radio Nationale d’Espagne. Avec Vengo Jondo, il invite le public tunisien à vivre une expérience intense et raffinée, fidèle à l’esprit et la profondeur de cet art andalou.