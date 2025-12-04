Flamengo a conclu une semaine historique en s’adjugeant, mercredi soir au Maracana, le titre de champion du Brésil grâce à une victoire 1-0 contre Ceará. Ce sacre intervient seulement quatre jours après le triomphe du club carioca en Copa Libertadores, offrant au “Fla” un doublé inédit dans l’ère moderne du football sud-américain.

Avec 78 points, Flamengo compte désormais cinq unités d’avance sur Palmeiras à une journée du terme. Le club décroche ainsi le huitième titre national de son histoire, rejoignant Santos parmi les équipes les plus titrées du pays, derrière Palmeiras et ses douze couronnes.

Une saison d’exception pour le Fla

Cette saison confirme l’ascension fulgurante de Flamengo, devenu le premier club brésilien à remporter quatre Libertadores. Le doublé Libertadores-Brésil, rare exploit sur le continent, n’avait été réalisé que par le Santos de Pelé (1962-1963), Flamengo lui-même (2019) et Botafogo (2024).

Le Maracana, comble, a exulté à la 38e minute lorsque Samuel Lino, recruté cet été pour 31,6 millions d’euros auprès de l’Atlético de Madrid, a inscrit le but du sacre. Servi par Jorge Carrascal, l’ailier de 25 ans a évoqué “la résilience” d’un parcours qui l’a mené à offrir le titre à son nouveau club.

Hommages croisés et prochaines échéances

L’entraîneur Filipe Luís a qualifié son groupe “d’éternel”, tandis que le coach de Palmeiras, Abel Ferreira, a salué la performance du rival, malgré la victoire des siens contre l’Atlético Mineiro, insuffisante pour prolonger la lutte.

Flamengo n’a toutefois pas bouclé sa saison. Le champion du Brésil s’envole désormais vers la Coupe Intercontinentale, où il affrontera mercredi le Mexicain Cruz Azul. Le vainqueur retrouvera ensuite Pyramids FC, champion d’Afrique, pour tenter d’atteindre une finale très attendue face au Paris Saint-Germain, le 17 décembre à Doha.