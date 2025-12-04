Le président du Conseil d’Affaires tuniso-africain (TABC), Anis Jaziri a annoncé le lancement de « RISE AFRICA 50 », un classement qui mettra en lumière, annuellement, 50 jeunes leaders entrepreneuriaux, visionnaires et bâtissant l’Afrique de demain, a fait savoir, jeudi, la TABC.

Annoncée le 3 décembre courant, en marge de la mission économique organisée par le TABC, en partenariat avec le réseau d’entrepreneur en Afrique (REVIA), à Cotonou au Bénin, cette initiative panafricaine est conçue pour identifier, valoriser et connecter les jeunes entrepreneurs africains les plus prometteurs.

Initié en collaboration avec plusieurs organismes et institutions panafricaines, ce classement constitue «un véritable baromètre annuel du dynamisme, de l’innovation et de la capacité de transformation du continent, porté par sa jeunesse», indique le TABC.

Chaque année, RISE AFRICA 50 mettra à l’honneur 50 profils exceptionnels, un par pays d’Afrique, incarnant la diversité, le talent et la résilience de la jeunesse africaine.

En rejoignant la communauté RISE AFRICA 50, les lauréats bénéficieront d’une visibilité panafricaine et internationale, d’un accès privilégié à des réseaux d’affaires et de financement, de mentorat et de partenariats, ainsi que d’un accompagnement stratégique via les initiatives du TABC et de ses partenaires.

Les prix seront décernés chaque année en marge de la conférence internationale FITA2026 (Financing Investment and Trade in Africa).

En marge de la cérémonie de clôture de cette mission, le réseau REVIA a remis le Prix de l’Excellence Africaine au président de TABC, en reconnaissance «du rôle majeur joué par l’organisation dans le développement de la coopération Sud-Sud».