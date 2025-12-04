Le ministère des affaires sociales a organisé jeudi à Tunis, un atelier de travail ayant pour thème “une société inclusive pour réaliser la justice sociale”, visant à élargir la consultation sur “le projet de la stratégie nationale pour la promotion des personnes handicapées” avec la participation de représentants des ministères, des structures concernées, des organisations actives dans le domaine de la promotion de cette catégorie et d’un groupe de personnes en situation de handicap.

Le chargé de gestion à la direction générale des personnes handicapées au sein du ministère des affaires sociales Thameur Toukabri, a souligné dans une déclaration aux médias, que cet atelier de travail, organisé dans le cadre de la célébration de la journée internationale et nationale des personnes handicapées (3 décembre de chaque année) vise à œuvrer de manière participative pour enrichir et modifier la version initiale du projet de la stratégie nationale pour la promotion des personnes handicapées.

“Le projet de la stratégie nationale pour la promotion des personnes handicapées, qui est en cours d’élaboration avec la participation de toutes les parties intervenantes et les personnes handicapées, a pour objectif de renforcer les droits des personnes en situation de handicap dans tous les domaines et à introduire des amendements dans plusieurs textes législatifs”, a indiqué selon Toukabri.

Cette consultation comprend les recommandations des personnes en situation de handicap avec la participation des intervenants dont notamment les ministères et les organisations.

Dans ce contexte, le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a souligné à l’ouverture de l’atelier que cette stratégie sera élaborée avec la participation des personnes handicapées, affirmant que nul ne peut déterminer les véritables besoins des personnes en situation de handicap plus qu’elles-mêmes.

Lahmar a précisé cette stratégie a pour objectif de valoriser les capacités des personnes en situation de handicap et de les intégrer dans plusieurs domaines d’apprentissage et de créativité tels que les langues et l’informatique.

Il a affirmé que les efforts seront axés, dans le cadre de cette stratégie, sur le renforcement des programmes de développement destinés aux personnes en situation de handicap et la révision des législations en particulier la loi-cadre n° 83 de l’année 2005 relative à la protection des personnes handicapées.

De son coté, le président de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées Yosri Mezati, a affirmé que le nombre des personnes en situation de handicap a atteint environ 1 million 749 mille en Tunisie dont seulement 10 pc bénéficient de la carte de handicap, selon les dernières statistiques de l’Institut national de la statistique, qualifiant cette situation “d’injuste et d’intolérable”.

Il a relevé la nécessité de généraliser cette carte à toutes les personnes handicapées afin de leur permettre de bénéficier de tous les avantages accordés aux titulaires de cette carte aussi bien dans le domaine social, que sanitaire, économique, des transports et autres.