Le Prix de lâ€™excellence gouvernementale arabe dans le domaine de lâ€™Ã©ducation a Ã©tÃ© remis, ce jeudi au siÃ¨ge de la Ligue des Ã‰tats arabes au Caire, au ministÃ¨re de lâ€™Ã©ducation pour son projet “un systÃ¨me intÃ©grÃ© pour la vie scolaire”.

Selon un communiquÃ© du ministÃ¨re, la Tunisie a Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©e pour la meilleure initiative arabe de dÃ©veloppement de lâ€™Ã©ducation.

“Il s’agit d’un modÃ¨le complet dâ€™intÃ©gration des technologies modernes dans lâ€™enseignement, lâ€™apprentissage et la vie scolaire qui repose sur la promotion des activitÃ©s culturelles, artistiques et sportives, ainsi que sur lâ€™accompagnement psychologique et pÃ©dagogique des Ã©lÃ¨ves et la prise en charge des cas particuliers, via une plateforme numÃ©rique intÃ©grÃ©e dÃ©veloppÃ©e par le Centre national des technologies en Ã©ducation (CNTE), candidat du ministÃ¨re Ã ce concours”, prÃ©cise le communiquÃ©.

D’aprÃ¨s la mÃªme source, cette distinction traduit la reconnaissance arabe de la capacitÃ© du systÃ¨me Ã©ducatif tunisien Ã innover et Ã mettre en Å“uvre une stratÃ©gie globale basÃ©e sur la qualitÃ©, lâ€™efficacitÃ© et la bonne gouvernance.

Le Prix de lâ€™excellence gouvernementale arabe est une initiative rÃ©gionale de premier plan lancÃ©e en 2019 en partenariat entre le gouvernement des Ã‰mirats arabes unis et la Ligue des Ã‰tats arabes.

Il vise Ã amÃ©liorer la performance des gouvernements arabes en consolidant la culture de la qualitÃ©, de lâ€™innovation et de la bonne gouvernance, et en mettant en lumiÃ¨re les modÃ¨les rÃ©ussis dans la rÃ©gion.

Le prix comprend plusieurs catÃ©gories dÃ©diÃ©es aux projets et initiatives gouvernementales les plus impactantes et durables.