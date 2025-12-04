Le Ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie a lancé un appel à candidatures pour le «Prix Tunisien KAIZEN » Edition 2026 à l’adresse des entreprises opérant dans le secteur industriel ou des services connexes à l’industrie.

La date limite de candidature a été fixée au 28 février 2026 et les prix seront remis aux entreprises lauréates au cours de la journée Nationale de la Productivité, selon le document du règlement du Prix.

Le « Prix Tunisien KAIZEN» est décerné en deux catégories à savoir la Catégorie 1 pour les entreprises dont le nombre d’employés est strictement supérieur à 200 et la Catégorie 2 pour les entreprises dont le nombre d’employés est inférieur ou égal à 200.

Dans chaque catégorie, trois niveaux de prix sont attribués. Il s’agit du Prix Exceptionnel (premier prix), Prix Excellent (deuxième prix) et le Prix Exemplaire (troisième prix).

Il convient de noter que « Prix Tunisien KAIZEN» est octroyé aux entreprises tunisiennes opérant dans le secteur industriel ou des services connexes à l’industrie qui se sont distinguées par la mise en place exemplaire des activités KAIZEN d’une manière continue sur une période de deux ans au minimum (2024-2025).

Les dossiers de candidature seront soumis à une évaluation sur dossier et une évaluation sur site par des équipes d’évaluateurs et ce selon le référentiel du Prix Tunisien KAIZEN.

Les résultats de l’évaluation sont soumis à un comité présidé par la Direction Générale de l’Innovation et du Développement Technologique (DGIDT). Ce comité choisira les entreprises lauréates par ordre de mérite.

A noter « Kaizen » est un mot japonais qui signifie à l’origine « amélioration ». Il s’agit d’une philosophie de gestion et d’un savoir-faire visant à améliorer la qualité et la productivité par le biais d’actions d’amélioration continue, principalement développées et mises en œuvre dans les entreprises manufacturières japonaises.

La Tunisie a été désignée comme «Centre d’Excellence Kaizen», à l’échelle africaine par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l’Agence de développement de l’Union africaine (l’AUDA-NEPAD).

Cette distinction a été attribuée à la Tunisie lors de la conférence annuelle africaine sur l’amélioration continue « Africa Kaizen 2025 », organisée les 27 et 28 octobre à Johannesburg, dans le cadre de l’Africa Kaizen Initiative (AKI).

Cette reconnaissance est le fruit d’une collaboration entre les services du ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie et les huit centres techniques industriels qui lui sont rattachés. Le Centre d’Excellence tunisien jouera un rôle clé dans la diffusion de la culture Kaizen et le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles, tant au niveau national qu’africain, souligne le ministère.