La Jordanie a réussi son entame dans la Coupe arabe Qatar-2025 en s’imposant 2-1 face aux Émirats arabes unis, mercredi au stade Al Bayt d’Al Khor, pour la première journée du groupe C. L’équipe jordanienne a profité d’un penalty transformé par Ali Olwan dès la 20e minute pour prendre l’avantage, dans un match où son adversaire a rapidement été réduit à dix.

Khaled Aldhanhani a en effet été expulsé à la 18e minute, compliquant la tâche des Émiratis dès le premier quart d’heure.

Un match relancé puis refermé

Malgré leur infériorité numérique, les Émirats ont trouvé les ressources pour revenir au score. Bruno Conceição a égalisé au retour des vestiaires (47e), donnant momentanément un nouvel élan à son équipe.

La Jordanie a toutefois repris l’initiative. À la 63e minute, Yazan Alnaimat a redonné l’avantage aux siens grâce à une action conclue avec justesse, permettant à son équipe de contrôler la suite du match sans être réellement inquiétée.

La Jordanie prend la tête du groupe

Avec cette victoire, la Jordanie s’installe en tête du groupe C avec 3 points. L’Égypte et le Koweït suivent avec un point chacun, tandis que les Émirats arabes unis ferment la marche.

La deuxième journée, prévue samedi, proposera les affiches Koweït–Jordanie et Émirats arabes unis–Égypte, décisives pour la suite de la phase de groupes.