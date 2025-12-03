Le FC Barcelone devra se passer de Dani Olmo pendant au moins un mois. Le milieu offensif international espagnol souffre d’une luxation de l’épaule gauche, a annoncé mercredi le club catalan dans un communiqué. Le joueur avait été contraint de quitter prématurément la pelouse mardi soir, lors de la victoire contre l’Atlético Madrid (3-1) au Camp Nou.

Une blessure survenue après son but face à l’Atlético

Titulaire et buteur – il avait inscrit le deuxième but de la partie –, Dani Olmo s’est blessé en retombant maladroitement après un duel aérien. Immédiatement pris en charge par le staff médical, il a été remplacé quelques instants plus tard par l’Anglais Marcus Rashford. Champion d’Europe 2024 avec la Roja, le milieu de 27 ans réalisait un début de saison prometteur.

Un calendrier chargé manqué par Olmo

Selon le FC Barcelone, la durée d’indisponibilité minimale est d’un mois, ce qui privera le joueur des prochaines échéances en Liga contre le Betis Séville, Osasuna et Villarreal, ainsi que du rendez-vous de Ligue des champions face à Francfort. Son retour reste incertain pour la Supercoupe d’Espagne, programmée début janvier en Arabie saoudite.

Cette absence constitue un nouveau casse-tête pour l’entraîneur allemand Hansi Flick, déjà confronté aux forfaits de Fermin Lopez et Gavi, tous deux blessés au milieu de terrain. Le technicien devra une nouvelle fois adapter son dispositif pour pallier ces défections dans l’entrejeu.

Le Barça reste leader malgré les blessures

Malgré cette mauvaise nouvelle, le FC Barcelone a consolidé sa première place en Liga grâce à sa victoire contre l’Atlético Madrid, prenant provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid, attendu mercredi soir à Bilbao. Une avance précieuse dans un championnat où chaque point comptera.