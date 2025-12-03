L’extrême Sud-Est connaîtra des précipitations mercredi matin. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit ensuite un passage de nuages sur la plupart des régions. Ces nuages marqueront le début d’une dégradation progressive qui touchera plusieurs zones du pays au fil de la journée.

Nuages denses et orages sur l’Ouest

L’après-midi, les régions Ouest du Nord et du Centre verront des nuages plus denses. L’INM annonce des pluies temporairement orageuses sur ces zones. Ces précipitations gagneront progressivement l’ensemble des régions du Nord et du Centre-Est. Elles toucheront aussi localement le Sud. Les pluies seront parfois abondantes, notamment sur les régions côtières du Nord ainsi que dans les gouvernorats du Kef, de Siliana et de Kasserine. L’institut signale aussi des chutes de grêle isolées.

Renforcement du vent sur plusieurs zones

Le vent soufflera de secteur Ouest. Il sera relativement fort dans le golfe de Gabès et faible à modéré sur le reste des régions. L’après-midi, il se renforcera sur la zone de Serrat et sur les hauteurs. Les rafales pourront dépasser temporairement 60 km/h avec les averses orageuses. Cette évolution augmentera les risques de perturbations locales, notamment en altitude et sur les zones exposées aux vents.

État de la mer et conditions maritimes

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès. Elle deviendra houleuse à peu agitée sur les autres côtes. Les navigateurs devront prendre en compte ces conditions changeantes, particulièrement dans les zones où le vent se renforce en deuxième partie de journée.

Températures en baisse dans l’Ouest

Les températures maximales varieront entre 15 et 20 degrés dans la plupart des régions. Elles atteindront 13 degrés sur les hauteurs de l’Ouest. L’INM souligne que cette baisse s’inscrit dans une tendance saisonnière marquée par une alternance entre passages nuageux et épisodes pluvieux. Les contrastes thermiques entre les plaines et les hauteurs resteront perceptibles tout au long de la journée.