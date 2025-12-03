Le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, a dévoilé la liste des vingt-six joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Une sélection sans surprise, largement basée sur le groupe ayant disputé les barrages africains du Mondial 2026 en novembre dernier.

Continuité et cohésion au cœur des choix

Fidèle à sa ligne de conduite depuis son arrivée, le technicien français mise sur la stabilité, la forme du moment et la complémentarité des profils. Selon la Confédération africaine de football (CAF), Desabre a privilégié un équilibre entre joueurs expérimentés et jeunes talents en pleine progression, consolidant l’ossature qui lui a permis de hisser les Léopards à un niveau compétitif ces derniers mois.

Un calendrier relevé pour les Léopards

La RD Congo débutera le tournoi le 23 décembre face au Bénin, avant un choc très attendu contre le Sénégal le 27 décembre. Les Congolais boucleront la phase de groupes le 30 décembre contre le Botswana, avec l’objectif d’accéder au second tour pour la première fois depuis 2019.

La liste complète de la RD Congo pour la CAN 2025

Gardiens de but

Théo Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mathieu Epolo (Standard de Liège)

Défenseurs

Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (Sunderland), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Rocky Bushiri (Hibernian), Joris Kayembe (Genk), Steven Kapuadi (Legia Varsovie)

Milieux de terrain

Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Charles Pickel (Espanyol), Ngal’ayel Mukau (Lille), Mario Stroeykens (Anderlecht), Théo Bongonda (Spartak Moscou), Michel-Ange Balikwisha (Celtic), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Brian Cipenga (Castellón)

Attaquants

Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Samuel Essende (Augsburg), Meschak Elia (Alanyaspor), Cédric Bakambu (Real Betis)

L’officialisation des listes définitives des sélections engagées à la CAN 2025 est attendue pour le 11 décembre.