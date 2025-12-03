La 36e édition des Journées Cinématographiques de Carthage rendra hommage à Ziad Rahbani, disparu le 26 juillet 2025 à l’âge de 69 ans, en mettant en avant les films auxquels il a contribué comme compositeur ou acteur.

La programmation inclut notamment “Le Cerf-volant” de Randa Chahal, “Nahla” de Farouk Beloufa, “Retour à Haïfa” de Kassem Hawal et “Après cet âge” de Jad Gosn, ainsi que d’autres œuvres où son empreinte musicale et dramaturgique est perceptible.

Fils de Fayrouz et d’Assi Rahbani, Ziad a grandi dans un environnement artistique unique, qu’il a enrichi d’un style personnel mêlant jazz oriental, satire sociale et engagement critique. Au-delà du cinéma, il s’est produit sur scène, notamment au Festival International de Hammamet en 2019, laissant des traces mémorables dans la musique arabe contemporaine.

Aux JCC, son nom résonnera comme celui d’un créateur transversal dont l’œuvre continue de vibrer entre musique, théâtre et cinéma.

La 36e édition des Journées Cinématographiques de Carthage se déroulera du 13 au 20 décembre 2025.