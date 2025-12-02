Le marché boursier a terminé la séance du mardi sur une note positive. Le benchmark a affiché une progression de 0,1 % à 13188,2 points dans un modeste volume de 4,2 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BH s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la banque s’est hissée de 5,5 %, à 10,550 D. La valeur a drainé des échanges de l’ordre de 29 mille dinars.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE s’est retrouvé dans le palmarès des meilleures performances. L’action de la société s’est bonifiée de 4,4 % à 0,470 D, dans un flux dérisoire de 3 mille dinars.

LILAS a été la valeur la plus échangée de la séance, en amassant un volume de 490 mille dinars. Le titre a pris 0,7 % à 13,600 D.

Le titre OFFICEPLAST s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action a trébuché de -4,2 % à 1,820 D, dans de maigres échanges de 16 mille dinars. Du côté des baisses, le titre SOMOCER a accusé une glissade de –2,2 % à 0,440 D. L’action du spécialiste en céramique a amassé un volume limité de 5 mille dinars sur la séance.