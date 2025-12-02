OneTech Holding franchit une nouvelle étape de son plan stratégique avec la mise en œuvre du projet de séparation complète de ses pôles Mécatronique et Câbles. Actée lors du Conseil d’Administration du 22 août 2025, cette décision vise à renforcer la spécialisation des activités, accroître leur compétitivité et accélérer leur développement à l’international.

Trois institutions mandatées pour accompagner la transformation

Pour conduire cette transformation, le Groupe a mandaté trois institutions de référence : AMC Ernst & Young (EY) via sa ligne EY Parthenon, ainsi que les intermédiaires en bourse MAC SA et Tunisie Valeurs. Leur mission couvre l’étude et la finalisation des volets stratégiques, opérationnels, financiers, juridiques et sociaux de la scission.

Une opération inscrite dans le plan “Challenge 2028”

Cette démarche s’inscrit dans le plan “Challenge 2028”, qui fixe une trajectoire claire d’amélioration de la performance opérationnelle et d’expansion internationale. La séparation doit permettre un pilotage plus ciblé, une allocation des ressources optimisée et le développement de partenariats spécifiques à chaque pôle. Elle vise aussi à maximiser les synergies internes au sein des filiales.

Une transformation menée avec rigueur et transparence

« Cette scission marque un tournant stratégique pour OneTech. Elle donnera à nos pôles les moyens de renforcer leur compétitivité et de saisir de nouvelles opportunités de développement », souligne Hedi Sellami, Directeur Général de OneTech Holding. « Nous conduisons ce projet avec rigueur, méthode et transparence, au service de nos actionnaires comme de nos équipes. »

Prochaines étapes attendues début 2026

Les recommandations stratégiques seront soumises au Conseil d’Administration avant la fin du premier trimestre 2026. Le calendrier opérationnel sera communiqué à l’issue de cette séance.

OneTech Holding réaffirme sa volonté de mener cette transformation avec exigence, en s’appuyant sur l’expertise de ses partenaires pour consolider une trajectoire de croissance durable et ambitieuse.

À propos de OneTech – Créé en 1978, OneTech est un groupe international, spécialiste du câblage, de la mécatronique et des TIC, développe et commercialise des solutions pour les secteurs de l’automobile, de l’énergie, et de l’industrie.

OneTech Group, est coté sur la Bourse de Tunis (ISIN : TN0007530017 – Mnémo : OTH). Le Groupe a enregistré sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires de 1 050 millions de dinars, dont 85.6% à l’international.