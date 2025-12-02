L’indice Tunindex a clôturé, le mois de novembre 2025, à 13 171,35 points enregistrant, ainsi, un gain de 4,50% après une hausse de 1,61%, durant le mois d’octobre 2025, selon l’analyse mensuelle publiée par la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année, ses gains cumulés ont atteint 32,33% contre une hausse de 12,74%, durant le même période de 2024.

Pour le volume des échanges sur la Cote de la Bourse, il a atteint 324,2MD, soit une baisse de 11% par rapport au mois précédent.

Le volume d’échange quotidien moyen s’est établi à 16,2MD contre 16,5MD durant le mois d’octobre, et à 11,9MD, depuis le début de l’année 2025.

TUNINDEX 20 : Hausse de 4,58% en novembre 2025

Le Tunindex20 a enregistré, en novembre 2025, une hausse de 4,58% après un gain de 1,45% durant le mois précédent, clôturant ainsi à 5 880,37 points.

Depuis le début de l’année, le Tunindex20 a enregistré une hausse 34,13% contre une progression de 13,85% durant la même période de l’année 2024.