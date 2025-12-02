Le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, a publié mardi la liste définitive des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des nations (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026). Une sélection marquée par plusieurs retours, mais aussi par des absences notables.

Le retour de Banza mais l’absence contrainte de Wissa

Parmi les éléments rappelés, figure l’attaquant Simon Banza, de retour dans le groupe pour cette édition. À l’inverse, plusieurs cadres manquent à l’appel, dont Yoane Wissa, Dimitri Bertaud et Afimico Pululu.

Yoane Wissa, attaquant de Newcastle, est forfait pour la CAN. Blessé lors du match RDC – Sénégal le 9 septembre à Kinshasa, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, il n’a plus refoulé les terrains depuis. Cette indisponibilité prive les Léopards d’un atout offensif majeur.

Cap sur l’Espagne pour le stage terminal

En préparation, la sélection congolaise effectuera un stage bloqué en Espagne, dernière étape avant le voyage vers les terrains marocains. Les Léopards évolueront dans le groupe D, aux côtés du Sénégal, du Bénin et du Botswana.

La liste complète des 26 Léopards

Gardiens

T. Fayulu (FC Noah, ARM), L. Mpasi (Le Havre, FRA), M. Epolo (Standard de Liège, BEL)

Défenseurs

A. Wan-Bissaka (West Ham, ENG), G. Kalulu (Aris Limassol, CHY), A. Masuaku (Sunderland, ENG),

J. Kayembe (KRC Genk, BEL), R. Bushiri (Hibernian, SCO), A. Tuanzebe (Burnley, ENG),

C. Mbemba (Lille, FRA), S. Kapuadi (Legia Varsovie, POL)

Milieux

N. Sadiki (Sunderland, ENG), E. Kayembe (Watford, ENG), S. Moutoussamy (Atrimitos, GRE),

C. Pickel (FC Barcelone, ESP), N. Mukau (Lille, FRA), M. Stroeykens (Anderlecht, BEL),

T. Bongonda (Spartak Moscou, RUS), M. Balikwisha (Celtic, SCO), N. Mbuku (Montpellier, FRA),

B. Cipenga (Castellon, ESP)

Attaquants

S. Banza (Al Jazira, EAU), F. Mayele (Pyramids FC, EGY), S. Essende (Augsbourg, GER),

M. Elia (Alanyaspor, TUR), C. Bakambu (Real Betis, ESP)