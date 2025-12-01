Une mission économique sera organisée, du 4 au 6 février prochain, à Antananarivo, capitale de Madagascar, au profit des entreprises tunisiennes souhaitant renforcer leur présence en Afrique et dans l’océan Indien.

Initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Tunisie–Madagascar (CCTM) et le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (Tunisia Africa Business Council – TABC), cette mission vise à créer un cadre privilégié de rencontres entre entreprises tunisiennes et acteurs économiques malgaches, selon la CCTM.

L’objectif est de développer des partenariats concrets, durables et mutuellement créateurs de valeur.

Cette mission constituera une “plateforme stratégique inédite” pour ouvrir de nouveaux relais de croissance aux entreprises des deux pays, indique la même source.

En rassemblant décideurs, investisseurs et opérateurs sectoriels, elle offre un environnement propice à l’identification de partenaires fiables, à la structuration de deals et au développement de projets à fort potentiel sur les marchés malgache et tunisien.

Au programme figurent des sessions B2B ciblées, des rencontres institutionnelles et des visites sectorielles.

