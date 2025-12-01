Le 11ᵉ congrès de l’Association tunisienne des médecins embryologistes (ATME) se tiendra les 12 et 13 décembre 2025 à Sousse. Cet événement majeur réunira des experts nationaux et internationaux autour des dernières avancées en assistance médicale à la procréation (AMP).

Annoncé sur la page Facebook officielle de l’Association, ce congrès scientifique s’articulera autour de six axes thématiques prioritaires : la gestion des risques en FIV, le diagnostic préimplantatoire (DPI/PGT), l’impact de l’obésité sur l’infertilité masculine, les nouveaux marqueurs de sélection des gamètes et des embryons, notamment grâce à l’intelligence artificielle, l’accréditation des centres d’AMP à la lumière des consensus internationaux, dont ceux établis au Caire en 2024, ainsi que les enjeux juridiques liés aux erreurs en AMP.

Le congrès proposera également des sessions pratiques dédiées à la prise en charge de cas complexes, tels que la faible réserve ovarienne ou l’endométriose.

Organisé par une association engagée dans l’excellence, la formation continue et la recherche en embryologie médicale, cet événement s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’AMP en Tunisie et au-delà.