La 16ᵉ journée du championnat Elite de handball se jouera ce mercredi 3 décembre. Tous les matches débuteront à 16h00, sauf le choc Club Africain – EBS Béni Khiar, prévu à 15h00.

Programme des matches

Salle de Chihia

CS Sakiet Ezzit – AS Hammamet (16h00)

Salle de Moknine

SC Moknine – AS Teboulba (16h00)

Salle de Mahdia

EM Mahdia – Stade Tunisien (16h00)

Salle de Hammam Sousse

Etoile du Sahel – CS Ksour Essef (16h00)

Salle Zouaoui

Espérance ST – CHB Jammel (16h00)

Salle Gorjani

Club Africain – EBS Béni Khiar (15h00)

Classement avant la 16ᵉ journée

Espérance ST – 43 pts (15 matches)

Club Africain – 43 pts (15 matches)

Etoile du Sahel – 36 pts (15 matches)

CS Sakiet Ezzit – 35 pts (15 matches)

SC Moknine – 31 pts (15 matches)

CHB Jammel – 31 pts (15 matches)

EBS Béni Khiar – 29 pts (15 matches)

AS Hammamet – 25 pts (15 matches)

EM Mahdia – 25 pts (15 matches)

Stade Tunisien – 23 pts (15 matches)

CS Ksour Essef – 21 pts (15 matches)

AS Teboulba – 17 pts (15 matches)

Cette journée pourrait redistribuer les cartes en tête du classement, avec un duel particulièrement attendu entre Espérance ST et CHB Jammel, ainsi que le choc au sommet Club Africain – EBS Béni Khiar.