La 16ᵉ journée du championnat Elite de handball se jouera ce mercredi 3 décembre. Tous les matches débuteront à 16h00, sauf le choc Club Africain – EBS Béni Khiar, prévu à 15h00.
Programme des matches
Salle de Chihia
CS Sakiet Ezzit – AS Hammamet (16h00)
Salle de Moknine
SC Moknine – AS Teboulba (16h00)
Salle de Mahdia
EM Mahdia – Stade Tunisien (16h00)
Salle de Hammam Sousse
Etoile du Sahel – CS Ksour Essef (16h00)
Salle Zouaoui
Espérance ST – CHB Jammel (16h00)
Salle Gorjani
Club Africain – EBS Béni Khiar (15h00)
Classement avant la 16ᵉ journée
Espérance ST – 43 pts (15 matches)
Club Africain – 43 pts (15 matches)
Etoile du Sahel – 36 pts (15 matches)
CS Sakiet Ezzit – 35 pts (15 matches)
SC Moknine – 31 pts (15 matches)
CHB Jammel – 31 pts (15 matches)
EBS Béni Khiar – 29 pts (15 matches)
AS Hammamet – 25 pts (15 matches)
EM Mahdia – 25 pts (15 matches)
Stade Tunisien – 23 pts (15 matches)
CS Ksour Essef – 21 pts (15 matches)
AS Teboulba – 17 pts (15 matches)
Cette journée pourrait redistribuer les cartes en tête du classement, avec un duel particulièrement attendu entre Espérance ST et CHB Jammel, ainsi que le choc au sommet Club Africain – EBS Béni Khiar.