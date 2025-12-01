Le Real Madrid a concédé dimanche un troisième match nul consécutif en championnat, en étant tenu en échec sur la pelouse de Gérone (1-1), lors de la 14e journée de Liga. Malgré un nouveau but de Kylian Mbappé, les Madrilènes laissent échapper la première place au profit du FC Barcelone, vainqueur samedi d’Alavés (3-1).

Surpris juste avant la pause par une frappe imparable d’Azzedine Ounahi (45e), le Real a dû patienter jusqu’à l’heure de jeu pour réagir. Vinicius Junior a obtenu un penalty transformé avec sang-froid par Mbappé (67e), son but permettant aux Merengue de revenir dans la partie sans toutefois renverser le score.

Accrochés précédemment par le Rayo Vallecano (0-0) et Elche (2-2), les Madrilènes (33 points) cèdent temporairement le fauteuil de leader à un Barça désormais seul en tête avec 34 points.

Les autres résultats de la 14e journée

La journée avait débuté vendredi par une victoire de Getafe devant Elche (1-0). Samedi, Majorque et Osasuna se sont neutralisés (2-2), tandis que l’Athletic Bilbao s’est imposé à Levante (2-0). L’Atlético Madrid a également assuré l’essentiel face au Real Oviedo (2-0).

Dimanche, Villarreal a signé un précieux succès à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad (3-2). Le Betis a dominé le derby sévillan en battant le FC Séville (2-0), alors que l’Espanyol Barcelone s’est imposé à Vigo (1-0).

La journée se conclut lundi avec le déplacement de Valence sur la pelouse du Rayo Vallecano.

Classement : le Barça repasse leader

Avec 11 victoires en 14 rencontres, Barcelone occupe la tête du championnat (34 points) devant le Real Madrid (33) et Villarreal (32). En bas de tableau, Levante et le Real Oviedo ferment la marche, chacun avec neuf unités.