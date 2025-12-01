Les perspectives de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) dans plusieurs secteurs tels que les énergies renouvelables, la migration, le développement économique et l’investissement ont été au centre d’une série de réunions organisées par le consulat général de la Tunisie à Strasbourg avec des eurodéputés issus des différentes sensibilités politiques.

Ces réunions interviennent en marge de la session ordinaire du parlement européen dont les travaux ont eu lieu, à Strasbourg, du 24 au 27 novembre 2025.

Selon un communiqué du département des affaires étrangères, ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la concertation continue entre le Consulat général et les eurodéputés et visent à raffermir les liens avec les institutions européennes afin d’instaurer une coopération « approfondie et efficace » fondée sur le respect mutuel et le partage des intérêts.

Les rencontres ont été également l’occasion de débattre de plusieurs questions d’intérêt commun, dont notamment, les défis partagés au double plan régional et mondial, lit-on encore de même source.