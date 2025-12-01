L’Inter Miami de Lionel Messi a largement dominé le New York City FC, 5-1, samedi lors de la finale de la conférence Est de la Major League Soccer (MLS). Grâce à cette victoire à domicile, l’équipe se qualifie pour la finale du championnat nord-américain.

Une performance collective et individuelle marquante

L’Argentin Tadeo Allende a été l’homme du match avec un triplé inscrit aux 14e, 23e et 89e minutes. Ses réalisations ont été complétées par Mateo Silvetti, auteur d’un but à la 67e minute sur une passe décisive de Messi, et par Telasco Segovia, qui a marqué à la 83e minute. Justin Haak a réduit l’écart pour New York à la 37e minute, sans toutefois mettre en danger le succès de Miami.

Messi, passeur décisif sur l’ouverture du score de Silvetti, continue de montrer son influence sur le jeu malgré ses 38 ans. L’octuple Ballon d’or pourrait, la semaine prochaine, remporter pour la première fois le championnat nord-américain, après avoir été sacré dix fois champion d’Espagne avec le FC Barcelone et deux fois en France avec le Paris SG.

Objectif : un premier titre MLS

Miami se prépare désormais à la finale du championnat, programmée le 6 décembre à domicile. L’adversaire sera soit les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, soit le San Diego FC, qui s’affrontent ultérieurement samedi pour déterminer le finaliste de l’Ouest.

Messi et l’avenir international

Par ailleurs, Lionel Messi n’a pas encore tranché sa participation au prochain Mondial avec l’Argentine. La compétition, qui se déroulera pour la première fois à 48 équipes aux États-Unis, au Mexique et au Canada, aura lieu l’année prochaine. L’issue de ce choix reste à confirmer.