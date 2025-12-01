Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, participera, au nom du président de la République, Kais Saïed, à deux manifestations internationales de haut niveau sur l’Afrique qui auront lieu à Alger les 30 novembre et 1er et 2 décembre 2025.

Il s’agit en l’occurrence de la Conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique et du 12e session du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique-processus d’Oran.

La participation du ministre des Affaires étrangères à ces événements intervient sur invitation du ministre d’État algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, cite un communiqué du département des affaires étrangères publié, samedi.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du thème adopté par l’UA pour l’année 2025 « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine à travers les réparations ».

C’est aussi une occasion pour réaffirmer l’engagement ferme et inflexible de la Tunisie envers les questions africaines et sa volonté de promouvoir la coopération et la solidarité dans la région dans la perspective d’instaurer une paix et sécurité durable au niveau du continent africain et contribuer ainsi à relever les défis récurrents.