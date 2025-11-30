La 13ᵉ journée de Serie A se conclut par une affiche de prestige ce dimanche 30 novembre : l’AS Roma reçoit Naples au Stadio Olimpico. Un duel toujours attendu entre deux clubs majeurs du championnat italien.

Supporters romains comme napolitains, ne manquez pas le début de la rencontre : le coup d’envoi sera donné à 20h45. Les deux équipes tenteront de confirmer leurs ambitions dans une Serie A particulièrement disputée cette saison.

Diffusion : où regarder AS Roma – Naples en direct ?

Le match AS Roma – Naples sera diffusé en direct ce dimanche 30 novembre à 20h45 sur DAZN.