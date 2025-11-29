La 2e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football a livré une série de résultats partiels, à l’issue des rencontres disputées vendredi et samedi. Plusieurs matches restent programmés dimanche, selon le calendrier communiqué. La dépêche présente uniquement les scores et les horaires des rencontres, sans détail supplémentaire sur les performances des équipes [à vérifier].

Les scores du vendredi

Trois rencontres ont ouvert cette 2e journée le vendredi 28 novembre.

Zesco United (Zambie) a été battu à domicile par Al-Masry (Égypte) sur le score de 2-3.

Azam (Tanzanie) a subi une défaite 0-1 face au WA Casablanca (Maroc).

L’Olympique Safi (Maroc) s’est incliné 0-1 contre l’USM Alger (Algérie). Aucun commentaire sur le déroulement des matches n’est fourni dans le texte [à vérifier].

Les résultats du samedi

Deux rencontres ont été disputées le samedi 29 novembre.

AS Otoho d’Oyo (Congo) s’est imposé de manière nette 4-1 contre le CR Belouizdad (Algérie).

Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) et Zamalek (Égypte) ont terminé sur un score de 1-1. Le texte ne précise pas l’évolution du score ni les faits marquants [à vérifier].

Le programme de dimanche

Trois matches complèteront cette 2e journée le dimanche 30 novembre.

Nairobi United (Kenya) affrontera Maniema (RDC) à 14h00.

FC San Pedro (Côte d’Ivoire) recevra Djoliba AC (Mali) à 17h00.

Singida Black Stars (Tanzanie) jouera contre Stellenbosch (Afrique du Sud) également à 17h00.

Rappel du format

Le texte rappelle que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Aucune précision n’est fournie sur les classements provisoires ou les enjeux de cette 2e journée [à vérifier].