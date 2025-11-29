COMAR MARATHONLa commission organisatrice du marathon Comar a tenu, samedi 29 novembre 2025 à Tunis, une conférence de presse consacrée aux derniers ajustements avant la 38ᵉ édition prévue dimanche 30 novembre. L’événement s’annonce majeur, porté par une affluence inédite selon les données provisoires communiquées à la veille du départ.

Une édition annoncée comme record

Le directeur général de la Fondation Comar, Lotfi Ben Haj Kacem, a affirmé que l’ensemble des dispositifs logistiques et organisationnels est en place pour assurer le bon déroulement de cette nouvelle édition. Il a insisté sur une participation en nette hausse, qualifiée de «record» au vu des inscriptions enregistrées jusqu’au 28 novembre.

À ses côtés, Marouane Ben Saïd, membre du comité d’organisation du marathon Comar Tunis-Carthage, a confirmé cette dynamique. À la même date, 9.500 personnes s’étaient inscrites en ligne, dont 1.633 participants étrangers représentant 57 nationalités.

Marathon COMAR 2025Quatre courses pour un événement fédérateur

Le programme de l’édition 2025 comprend quatre courses :

– le marathon de 42 km,
– le semi-marathon de 21 km,
– une épreuve 5 km ouverte à tous,
– ainsi qu’une course dédiée aux enfants.

Ces formats visent à accueillir des profils variés, des athlètes confirmés aux coureurs amateurs, jusqu’aux plus jeunes.

Une répartition précise des inscrits

Les chiffres arrêtés au 28 novembre illustrent l’ampleur de la mobilisation. Le marathon totalise 1 007 participants, tandis que le semi-marathon en regroupe 4 406. La course ouverte à tous compte 3 484 inscrits, et la course enfants 567.

Ces données confirment une montée en puissance continue de l’événement, devenu au fil des éditions un rendez-vous majeur du calendrier sportif tunisien.

Marathon COMAR 2025

