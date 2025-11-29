Samuel Eto’o a été réélu président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) pour quatre années supplémentaires. L’Assemblée générale élective s’est tenue samedi à Mbankomo, sous la supervision de la CAF et de la FIFA. Le texte précise que l’ancien international était le seul candidat en course pour ce scrutin.

Selon les résultats annoncés, Eto’o a obtenu 85 voix sur 87 votants, soit 97 % des suffrages exprimés. Le processus électoral, tel que décrit, s’est conclu sur une reconduction nette du président sortant. Aucun autre détail sur les modalités de vote ou les débats préalables n’est fourni dans le texte original [à vérifier].

Une assemblée placée sous supervision continentale et internationale

La tenue de l’Assemblée générale élective a eu lieu sous la supervision directe de la CAF et de la FIFA. Cette mention souligne l’encadrement institutionnel du scrutin. Aucun élément supplémentaire n’est donné sur le rôle exact des deux instances ni sur la durée des travaux.

Une figure emblématique du football camerounais

Ancien buteur du FC Barcelone et figure historique des Lions Indomptables, Samuel Eto’o dirige la FECAFOOT depuis son premier mandat. Le texte note qu’il est le premier président de l’instance à obtenir un second mandat depuis Iya Mohammed. Aucun commentaire ou réaction officielle de l’intéressé n’est cité dans la dépêche [à vérifier].

Un moment présenté comme un tournant pour le football camerounais

La dépêche indique que cette réélection « marque un tournant historique pour le football camerounais ». La formulation suggère une importance institutionnelle ou symbolique, sans détailler les conséquences attendues ou les enjeux soulevés. Aucune précision additionnelle sur les projets, réformes en cours ou perspectives ne figure dans le texte fourni.

Un mandat de quatre ans

Le nouveau mandat s’étendra sur une période de quatre années. Les étapes futures, les priorités annoncées ou les décisions envisagées ne sont pas détaillées dans la dépêche. L’information principale reste l’issue du vote, la participation et le positionnement d’Eto’o comme candidat unique.