Les prévisions météorologiques saisonnières pour la période Décembre-Janvier-Février (DJF), suggèrent une forte probabilité d’avoir des températures supérieures à la normale pour la saison d’hiver 2025/2026, d’après le Bulletin saisonnier publié, samedi, par l’INM.

S’agissant des précipitations, les modèles de prévisions climatiques ne montrent aucun signal dominant pour l’hiver 2025/2026. Il y a un gradient de précipitations entre le nord et le sud du pays. Les cumuls sont plus importants au nord (Tabarka (440,3 mm), Bizerte (279,9mm)) et chutent rapidement à moins de 100 mm dans les régions intérieures (58 mm à Sidi Bouzid 48 mm à Kasserine) et sont inférieures à 33 mm aux régions sahariennes (29 mm à Remeda et 16 mm à El Borma).

Par rapport à la période de référence 1991-2020 et selon les zones géographiques de la Tunisie, la saison DJF se caractérise par une température moyenne variant considérablement d’une région à une autre, elle varie de 6,8 °C à Thala à 14,1 °C à Djerba. Les zones côtières et le sud-est (Gabès, Médenine et Tataouine), étant plus chaudes que les régions montagneuses et de l’intérieur (Thala, Le Kef, Kasserine).

Le mois de décembre marque le début de la période hivernale et se caractérise par un climat frais.

Selon les normales climatiques de la période 1991-2020, les températures varient généralement entre 7,5°C et 15 °C, avec une moyenne autour de 12,5°C. La pluviométrie est importante, atteignant en moyenne 80 mm, mais elle présente de fortes disparités spatiales: les précipitations les plus abondantes concernent le nord ouest et l’extrême nord (Bizerte), tandis que le sud reste particulièrement sec.

Selon les normales climatiques de la période 1991-2020, le mois de janvier est caractérisé par des températures moyennes faibles qui varient généralement entre 6,3°C et 13,3°C, avec une moyenne autour de 11, 3°C. La pluviométrie varie entre 150 mm en extrême nord-ouest (Tabarka) et 5 mm à El Borma.

En février, selon la période de référence 1991-2020, la température moyenne est de 11,9 °C et elle varie selon les régions entre 6,7 °C à Thala et 14 °C à Djerba. Côté précipitations, le Nord reste la zone la plus humide, recevant entre 40 et 130 mm, alors que le Centre et le Sud se caractérisent par un climat beaucoup plus sec, avec des cumuls souvent inférieurs à 33 mm.