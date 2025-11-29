Marseille reçoit Toulouse le samedi 29 novembre 2025 dans le cadre de la 14ᵉ journée de Ligue 1. Le match se jouera à l’Orange Vélodrome. Le coup d’envoi est fixé à 21h05. Le texte rappelle que les supporters des deux équipes sont invités à suivre la rencontre dès son début. L’horaire est clairement indiqué, sans ambiguïté.

La rencontre figure dans le calendrier officiel du championnat. Le texte ne présente aucun élément sur les enjeux sportifs ou la forme des équipes. Il se concentre entièrement sur les informations pratiques : date, heure, compétition et lieu.

Diffusion en direct sur Ligue 1+

La retransmission sera assurée par la chaîne Ligue 1+. Le diffuseur est mentionné de manière unique, sans autre alternative citée. La diffusion en direct commencera à 21h05, alignée sur l’horaire du coup d’envoi.

Le texte fournit uniquement ces indications factuelles et vérifiables. Aucun commentaire supplémentaire sur la programmation, l’analyse de la rencontre ou des données d’audience n’apparaît. La simplicité et la précision des informations permettent une lecture immédiate.

Informations pratiques pour les supporters

Le message s’adresse aussi aux supporters. Il rappelle de ne pas manquer le début du match, fixé à 21h05. L’indication est destinée à ceux qui souhaitent suivre le match à la télévision via Ligue 1+.

L’ensemble des informations est cohérent : date, horaire, lieu, compétition et chaîne de diffusion. Aucun point ne nécessite de vérification ou correction autre que la mise en forme.