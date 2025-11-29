Manchester City reçoit Leeds ce samedi 29 novembre 2025. Le match compte pour la 13ᵉ journée de Premier League. Le coup d’envoi sera donné à 16h00 à l’Etihad Stadium. L’information est confirmée : la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Live 8.

Les supporters des deux équipes disposent ainsi d’un horaire clair et d’un canal de diffusion unique. Le match se déroule dans la fenêtre traditionnelle du samedi après-midi en Angleterre. Les deux formations abordent cette journée avec l’objectif d’engranger des points en championnat. Le texte ne fournit aucune indication supplémentaire concernant le contexte sportif, les enjeux ou les dynamiques des équipes.

Diffusion :

La retransmission est assurée par Canal+ Live 8. La chaîne diffusera le match en direct à partir de 16h00. La date, l’horaire et le diffuseur sont mentionnés explicitement. Aucune autre chaîne ou plateforme alternative n’est citée.

La simplicité des informations permet une lecture immédiate : un horaire fixe, une chaîne identifiée, un match unique. Les données sont cohérentes et ne présentent aucun élément contradictoire.

Un rendez-vous attendu par les supporters

Les supporters de Manchester City comme ceux de Leeds sont invités à ne pas manquer le coup d’envoi. Le texte insiste sur l’importance de suivre la rencontre dès 16h00. Il rappelle que la rencontre s’inscrit dans le calendrier officiel de la Premier League.

Les éléments fournis se concentrent sur le volet pratique : horaire, lieu, compétition et chaîne de diffusion. Aucun commentaire d’analyse, aucune statistique sportive ou historique n’apparaît dans le texte. L’information est purement factuelle et orientée vers la consultation télévisée du match.