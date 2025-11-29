Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, vendredi, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies et Chef de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), Hannah Tetteh, dans le cadre d’une visite visant à discuter des derniers développements du processus politique libyen et des moyens de soutenir les efforts visant à le relancer.

Cette rencontre a été l’occasion pour le ministre de réaffirmer l’engagement indéfectible de la Tunisie à appuyer les efforts de la Mission des Nations unies pour soutenir le processus politique en Libye et à la nécessité de parvenir à une solution politique constitutionnelle et juridique globale et durable, fondée sur la pleine souveraineté de la Libye, sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, qui préserve la souveraineté et l’unité territoriale de la Libye et met fin à toute forme d’ingérence extérieure dans ses affaires intérieures.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Nafti a salué les efforts déployés par la MANUL pour relancer la feuille de route des Nations unies, notamment en lançant un dialogue structuré comme première étape fondamentale de sa mise en œuvre, qui repose sur le recours à des mécanismes numériques et à des plateformes interactives, y compris celles destinées aux jeunes, afin de garantir une participation large et effective au processus politique.

Il a souligné que l’implication des jeunes et de la société civile demeure un élément essentiel à la réussite de tout processus de réforme ou électoral.

Dans le même contexte, le ministre a réaffirmé l’engagement constant de la Tunisie en faveur du mécanisme de consultation tripartite avec les pays voisins, qu’il considère comme un cadre efficace de coordination et de dialogue constructif entre pays frères, visant à unifier les visions et à renforcer le soutien au processus politique libyen, et de garantir la complémentarité des efforts internationaux et régionaux pour parvenir à une solution politique globale et durable qui préserve l’unité et la souveraineté de la Libye et répond aux aspirations du peuple libyen en matière de sécurité, de stabilité et de développement, loin de toute ingérence extérieure.

De son côté, Hanna Tetteh a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant apporté par la Tunisie à l’action de la Mission des Nations Unies en Libye, saluant la position équilibrée et constructive de la Tunisie ainsi que son rôle important dans la promotion du dialogue et du consensus entre les parties libyennes.

Elle a, en outre, mis l’accent sur son engagement à poursuivre la coordination avec la Tunisie et les différents partenaires régionaux et internationaux afin de progresser dans la mise en œuvre de la feuille de route des Nations unies et de renforcer les efforts visant à parvenir au règlement politique souhaité qui répondra aux aspirations du peuple libyen et contribuera à soutenir les piliers de la sécurité et de la stabilité dans la région.