Le Directeur exÃ©cutif de la SociÃ©tÃ© internationale islamique de financement du commerce (ITFC), et secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du programme des ponts du commerce arabo-africain, Adib Youssef -El Ama, a confirmÃ© la disposition de la SociÃ©tÃ© de dÃ©velopper ses opÃ©rations avec la Tunisie de maniÃ¨re Ã rÃ©ponde Ã ses besoins en financement du commerce extÃ©rieur.

Lors dâ€™une rÃ©union avec le ministre de lâ€™Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, Ã Abuja en marge de la cinquiÃ¨me rÃ©union du Conseil des gouverneurs du programme Â« Ponts du commerce arabo-africain Â», il a apprÃ©ciÃ© le rÃ´le important et actif jouÃ© par la Tunisie dans le soutien au programme “Ponts” durant sa prÃ©sidence, selon un communiquÃ© publiÃ© par le ministÃ¨re.

La rÃ©union a Ã©tÃ© lâ€™occasion pour les deux parties de faire le point sur le programme de coopÃ©ration entre la Tunisie et lâ€™institution financiÃ¨re.

Le ministre de lâ€™Ã‰conomie a Ã©galement tenu des rÃ©unions bilatÃ©rales avec le ministre nigÃ©rian des Finances et ministre Coordinateur de l’Ã©conomie, Wale Edun, et le ministre nigÃ©rian de la Planification Ã©conomique et du Budget, Aboubakar Atiku Bagudu

Les rÃ©unions ont Ã©tÃ© lâ€™occasion de discuter en particulier des opportunitÃ©s offertes aux deux pays pour renforcer leurs relations de coopÃ©ration Ã©conomique et diversifier leurs domaines, que ce soit au niveau bilatÃ©ral ou dans le cadre des mÃ©canismes disponibles au sein des blocs Ã©conomiques africains, tels que la Zone de libre-Ã©change continentale africaine, au service de lâ€™intÃ©rÃªt commun.

Il convient de signaler que la Tunisie participe Ã la cinquiÃ¨me rÃ©union du Conseil des gouverneurs du programme Â« Ponts du commerce arabo-africain Â» relevant de la SociÃ©tÃ© internationale islamique de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de dÃ©veloppement, qui sâ€™est tenue dans la capitale nigÃ©riane, Abuja, les 27 et 28 novembre 2025.

Le ministre de lâ€™Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, reprÃ©sentant de la Tunisie, a remis la prÃ©sidence du Conseil Ã la RÃ©publique fÃ©dÃ©rale du Nigeria, exprimant son aspiration Ã ce que les travaux du programme au cours de lâ€™annÃ©e Ã venir tÃ©moignent dâ€™un dÃ©veloppement et dâ€™une diversitÃ© accrus.