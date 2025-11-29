La Tunisian Automotive Association (TAA) a signé, jeudi, un mémorandum d’entente avec le Club IA France–Tunisie afin d’accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie automobile tunisienne, a annoncé l’association sur sa page Facebook.

Ce partenariat stratégique, scellé en présence de représentants institutionnels, économiques et technologiques de premier plan, dont Business France Tunisie, la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie et la French Tech Tunis, vise à structurer et renforcer l’écosystème industriel et technologique entre les deux pays, et à ouvrir la voie à des projets concrets dans plusieurs domaines.

L’accord prévoit notamment le renforcement du groupe de travail « IA appliquée à l’industrie », l’intégration de l’IA dans les chaînes de valeur industrielles, la création de passerelles entre startups, industriels et institutions, ainsi que le développement d’une dynamique méditerranéenne autour de l’innovation technologique.