Les opérations de cueillette des olives ont atteint jusqu’à présent un taux d’avancement de 15% au gouvernorat de Siliana où la récolte est estimée à 95 mille tonnes.

Le responsable de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole, Noura Zouari a indiqué à l’Agence TAP que 14 mille tonnes d’olives ont été récoltés, ajoutant que la région compte 21 huileries dotées d’une capacité de transformation de 2098 tonnes et de stockage de 6500 tonnes.

Pour cette année, le prix du kilogramme d’olives oscille entre 1500 et 2500 millimes alors que le prix du litre d’huile d’olive varie de 12 à 13 dinars le litre, selon la même source.

La cueillette des olives dans la région devra fournir 1,9 million jours de travail sur une période de 5 mois, soit la mobilisation de plus 12 mille ouvriers.

Le gouvernorat de Zaghouan compte 64 mille ha d’oliveraies et 7,1 millions d’oliviers productifs dont 83% en pluvial.