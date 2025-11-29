Le Bayer Leverkusen reçoit le Borussia Dortmund ce samedi 29 novembre 2025 à la BayArena pour l’une des affiches majeures de la 12e journée de Bundesliga. Le coup d’envoi de cette rencontre très attendue sera donné à 18h30.

Supporters des deux camps, ne manquez pas le début du match ! Les deux formations, habituées aux confrontations spectaculaires, tenteront de décrocher trois points essentiels dans la course aux places européennes. Leverkusen cherchera à confirmer sa solidité à domicile, tandis que Dortmund espérera s’imposer pour rester au contact des premiers du classement.

Ce duel promet intensité, vitesse et buts, comme souvent en championnat allemand. Bien que le diffuseur ne soit pas mentionné dans le texte initial, la rencontre se tiendra à une heure idéale pour les amateurs de football européen.

Coup d’envoi : samedi 29 novembre 2025 à 18h30 — Bundesliga, 12e journée.